Ireneusz Stachowiak staje do walki o poselski mandat. Chce pomagać samorządom

- Zaczynamy dziś kampanię wyborczą PiS. Idziemy do tych wyborów z hasłem "Bezpieczna przyszłość Polaków". Rozpoczynamy kampanię, która ma pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość po 8 latach rządów nadal ma dobry i konkretny program dla Polaków, że zasługuje na to, by rządzić jeszcze kolejną kadencję - mówił Ireneusz Stachowiak podczas spotkania z dziennikarzami na inowrocławskim Rynku.