Izba wytrzeźwień w Grudziądzu? Nadal impas w planach jej reaktywacji

- Strażnik nie jest medykiem, aby mógł oceniać stan zdrowia osoby nietrzeźwej, a aby osadzić ją nawet w policyjnej izbie zatrzymań musimy posiadać opinię lekarza czy nie będzie to zagrażało jego zdrowiu bądź życiu - wyjaśnia Wiesław Dziadkowiec, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Grudziądzu . - Jeździmy zatem albo do szpitala w Świeciu albo w Łasinie, a pokonując tę trasę często zdarza się, że po takiej "wycieczce" osoba zdąży wytrzeźwieć... I kontynuuje: - Taka interwencja generuje czas patrolu, który jest wyłączony z innych zadań. Ponadto obawiamy się, że podczas transportu też może dojść do nieprzewidzianych sytuacji związanych ze stanem nietrzeźwego i co wtedy... Na razie nie doszło do niczego złego, ale jednak trzeba też o tym pomyśleć, że zawsze może się coś wydarzyć. Gdy funkcjonowała izba wytrzeźwień na miejscu, była tam zapewniona opieka lekarska i było blisko.

od września do grudnia 2020 roku służby transportowały do Torunia - 3 osoby i z budżetu miasta zapłacono ponad 846 zł.

w pierwszym kwartale 2021 roku - 4 osoby i z budżetu wydano na ten cel ponad 1,2 tys. zł.

Ponad pół tysiąca pijanych wylądowało w 2020 roku do wytrzeźwienia w komendzie

Trzeba też zaznaczyć, że nie oznacza to, że tak mało jest nietrzeźwych wymagających osadzenia ich. Cała reszta trafiała na tzw. "policyjny dołek". Tutaj jest 10 miejsc. Średnio w ubiegłym roku w ciągu miesiąca do komendy doprowadzano do wytrzeźwienia 44 osoby (dane łączne z powiatu i miasta). W ciągu całego 2020 roku było ich - 532 w tym 468 mężczyzn i 64 kobiety.

Co ważne, wielokrotnie policjanci podkreślali i podkreślają, że pomieszczenia dla osób zatrzymanych służy głównie dla osób zatrzymanych w związku z popełnianymi przestępstwami, a nie jako miejsce do wytrzeźwienia. Podczas grudniowej komisji bezpieczeństwa, komendant policji w Grudziądzu insp. Marcin Zaleśkiewicz jasno określał: - "Pomagamy, ale naszą ideą jest to, by było jak najwięcej policjantów na ulicach Grudziądza i powiatu. A wożenie osób do wytrzeźwienia do Torunia nie odpowiada nam i się nam nie podoba".