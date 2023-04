Jacek Góralski zaprasza na treningi. Klinika Sportu jest dostępna dla wszystkich [zdjęcia, rozmowa]

Jacek Góralski, wychowanek Zawiszy Bydgoszcz, aktualnie zawodnik VfL Bochum oraz reprezentant Polski, otworzył w Bydgoszczy Klinikę Sportu, w której mogą trenować nie tylko osoby uprawiające piłkę nożną, ale każdy, kto chce zadbać o swoją kondycję fizyczną. Co kierowało byłym graczem Jagiellonii Białystok, by pokusić rozpocząć taką działalność? Jak ze zdrowiem pomocnika? Jakie ma plany na przyszłość? Do kiedy zamierza grać w piłkę? O tym wszystkim w rozmowie z kadrowiczem.

Skąd pomysł na Klinikę Sportu Jacka Góralskiego?

Tak właściwie zostało mi cztery, maksymalnie pięć lat grania w piłkę... Już chce pan kończyć karierę?

W tym roku będę miał 31 lat i wiecznie grać w piłkę nie będę. Chciałem zacząć sprawdzać się w innej działalności, mieć coś swojego. Stąd pomysł, by otworzyć Klinikę Sportu. Uważam to za fajny pomysł. Komu ma ona służyć?

Chcę zachęcić bydgoszczan do uprawiania sportu. Zresztą nie tylko ich wszystkich. Jest w klinice siłowania. Można pod fachowym okiem trenerów personalnych Zuzanny Żylskiej i Oskara Korbela przeprowadzić trening elektrostymulacji mięśni tzw. ems, trening motoryczny czy indywidualny. Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież, dorosłych, kobiety i mężczyzn. Nie tylko fanów czy osoby trenujące piłkę nożną, ale naprawdę wszystkich, którzy kochają sport lub nawet nie mieli do czynienia z nim i chcą po prostu zrobić coś dobrego dla swojego zdrowia. Jeśli chodzi o osoby uprawiające piłkę nożną to też podpowiemy co zrobić, aby trening był lepszy, efektywniejszy. Zwłasnego doświadczenia wiem jak bardzo on jest potrzebny. Jeśli drugi raz zaczynałbym karierę, to bym właśnie dużo trenował indywidualnie.

Tylko jak tu trenować jak wokół tyle koszulek pańskich kolegów z boiska. Aż trudno oderwać wzrok.

Parę ich mam i jeszcze parę zostało (śmiech) Stwierdziliśmy, że to będzie interesująco wyglądało jeśli je powiesimy. Zresztą jestem piłkarzem i trudno żeby ich tu nie było. Jesteśmy w pańskiej Klinice Zdrowia, a jak z pańskim?

Wszystko już jest w porządku. Od stycznia trenuję normalnie i czekam na swoją szansę w Bochum, bo aktualnie trener na mnie nie stawia. Kiedy byłem kontuzjowany klub sprowadził na moją pozycję innego zawodnika i on teraz gra. Wiadomo, że nigdy się nie poddam, ale teraz jest ciężko wskoczyć do składu. Będę do końca walczył o miejsce w Bochum. Czas pokaże jak będzie.

Jak się pan odnalazł w Bochum?

Życiowo wszystko jest ok, ale jak się nie gra to jest ciężko. To nie jest tak fajne jak to się wszystkim wydaje, dlatego muszę ciężko pracować, żeby przekonać trenera, by na mnie zaczął stawiać. Kontrakt jest tak skonstruowany, że jeśli się utrzymamy w Bundeslidze, to będzie przedłużony o kolejny rok; a jeśli spadniemy to kontrakt jest automatycznie rozwiązany. Zobaczymy czy zostanę w Bochum czy będę szukał innego wyzwania.

A co z reprezentacją Polski?

Ciężko myśleć o grze w reprezentacji jeśli nie gra się w klubie. Gra z orzełkiem jest najważniejsza i cały czas będę dążył do tego, by wrócić do kadry. Ciężko przeżywałem ostatnie mecze chłopaków. To jest bardzo trudne kiedy nie jest się tam w środku i nie można pomóc, chociaż by się bardzo chciało. Muszę się skupić, by grać w Bochum, a potem wrócić do reprezentacji. Wspominał pan o tym, że pogra jeszcze około cztery lata. Dlaczego? Przecież wiek piłkarza się wydłuża i można karierę przeciągnąć o kilka lat.

Powiedziałem o tych czterech latach, ale jeśli zdrowie pozwoli to może być więcej. Klinika Sportu to po prostu coś z czym chcę się związać. Nie wyobrażam sobie życia bez sportu, a taki pomysł jest moim zdaniem bardzo dobry.

