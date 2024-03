Jak i kiedy jeść słodycze, aby nie przytyć? Takie są triki od dietetyków na jedzenie słodyczy

Spożycie cukru powoduje wyrzut insuliny, a im więcej wyrzutów insuliny, tym gorsze mamy samopoczucie. Zamiast pobudzenia czujemy zmęczenie i senność. Mamy niski cukier i znów chcemy zjeść coś słodkiego, by się pobudzić. Jednak to bardzo krótkotrwały przyrost energii - i tak zataczamy błędne koło. Jak sobie z tym radzić? Jak i kiedy jeść słodycze, by nie czuć się sennym i nie przytyć? Zobacz rady dietetyków ►

Ciastka, ciasteczka, czekolady, cukierki, batony - słodkości kuszą nas każdego dnia. Często odmawiamy sobie jedzenia słodyczy, gdyż chcemy kontrolować wagę i zrzucić zbędne kilogramy. Jednak takie całkowite odstawienie słodyczy wcale nie jest korzystne dla organizmu. Może wręcz wywołać efekt jojo. Zobacz sprawdzone triki od dietetyków, jak należy jeść słodycze, aby nie przytyć.

Czy słodycze dodają energii?

Większość z nas lubi w ciągu dnia sięgnąć po słodką przekąskę. To sposób na chwilę relaksu w pracy, na małą przyjemność, gdy mamy gorszy humor, na dodanie sobie energii, gdy jesteśmy senni i zmęczeni. Czy jednak słodycze rzeczywiście dodają energii? Większość batonów, ciastek, czekolad zawiera biały cukier i inne substancje słodzące, które powodują szybki wyrzut insuliny. Dlatego przez krótką chwilę rzeczywiście mamy więcej energii, jednak to szybko mija, a potem nachodzi nas zmęczenie i senność. W dodatku apetyt zostaje pobudzony, przez co chcemy znów coś zjeść, najlepiej słodkiego z cukrem - i w ten sposób błędne koło się zamyka.

Jak dodać sobie energii?

To normalne, że nasz organizm ma różne stany i fazy aktywności. Nie jest możliwe, byśmy przez cały dzień byli przez cały czas tak samo mocno skupieni, zmotywowani, aktywni i skoncentrowani. Potrzebujemy odpoczynku i zastrzyku energii, by sprawnie funkcjonować. Energię najlepiej dostarczyć organizmowi wraz z pożywieniem - zdrowym, zbilansowanym posiłkiem zawierającym wszystkie niezbędne składniki, takie jak białko, węglowodany, tłuszcze, witaminy, minerały.

Także przekąski wybierajmy świadomie. Sięgajmy po warzywa, owoce, nasiona, pestki i orzechy, smoothie, sałatki warzywne i owocowe, granole - to najzdrowsze przekąski. Innym sposobem na dodanie sobie energii, jest ruch. Aktywność fizyczna pobudza do pracy cały organizm - układ krwionośny, mięśniowy, oddechowy, a także mózg. Ćwiczenia powodują wydzielanie endorfin, przez co mamy lepszy humor i nie musimy już poprawiać go sobie słodyczami. Wystarczy nawet mała dawka ruchu, nie trzeba ćwiczyć godzinami na siłowni. Jesli jesteś w pracy, wstań na chwilę od biurka, rozprostuj nogi, zrób parę skłonów, rozruszaj stawy kolanowe i łokciowe, barki, szyję. Jeśli masz możliwość, wyjdź na kilka minut na świeże powietrze.

Jak jeść słodycze, aby nie przytyć?

Jednak bywa tak, że mamy po prostu nieprzepartą ochotę na słodkości, i to takie niezdrowe. Od czasu do czasu można sobie pozwolić na czekoladę, batona czy kawałek ciasta. Warto jednak wiedzieć, że są sposoby na to, by jeść słodycze, ale nie przytyć. Takie są triki od dietetyków na jedzenie słodyczy - zobacz w galerii.

