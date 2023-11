Niedobór kwasu foliowego - objawy. Symptomy niedoboru witaminy B9 mogą być nietypowe Agnieszka Kasperek

Kwas foliowy to inaczej witamina B9. Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Kwas foliowy wpływa na pracę układu nerwowego, krwiotwórczego, sercowo-naczyniowego, jest niezbędny do wzrostu komórek, bierze udział w neuroprzekaźnictwie. Niektóre objawy niedoboru kwasu foliowego mogą być nietypowe i można je łatwo pomylić z objawami innych chorób, a nawet z przemęczeniem. Zobacz, jakie objawy świadczą o zbyt niskim poziomie witaminy B9 w organizmie. Na te symptomy trzeba zwrócić szczególną uwagę.