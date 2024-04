Jak rzucić robotę i zarobić dużo pieniędzy? Tak zostaniecie bez pracy i z zerem na koncie!

Nie można komentować, a jest... 60 komentarzy - pozytywnych

Bardziej prawdopodobne, że dużo stracimy. Nawet nie ma możliwości, by ludzi ostrzec, ponieważ natychmiast po tym, jak pojawia się kolejny taki post, „administrator” wyłącza opcję komentowania go.

Kuszą plikami pieniędzy

Oto jeden z wielu przykładów prowokującego, fałszywego postu: „Żona chce rozwodu, bo moja wypłata to tylko 3500 zł miesięcznie. Ona mówi, że to mało. Co mam zrobić, żeby więcej zarabiać?”

Przejmują profile i oszukują

Wpisy zamieszczane w mediach społecznościowych promują nielegalny hazard. Po przejrzeniu profili osób, które dodają komentarze, okazuje, że była to ich jedyna aktywność na grupie, a treść opinii jest niemal identyczna. To może wskazywać, że konta użytkowników zostały przejęte lub stworzono udawane profile po to, aby zachęcać do gry - ostrzega portal demagog.org.pl.