KAS zablokowała grupę na Facebooku promującą nielegalny hazard. Wkrótce pojawiła się nowa

W nazwie grupę, którą zgłosiliśmy do KAS był znaczek R w kółku.

Oszuści są przygotowani

W weekend na Facebooku pojawiła się nowa grupa, o podobnej nazwie, tylko zamiast znaczka R w kółku pojawił się emotikon prezentu. Administratorzy zapraszają do tej grupy informując, że stara już nie działa. Wygląda na to, że oszuści są przygotowani na próby ewentualnego pozbawiania ich zysku.

"Mam takiego farta, że rozważam odejście z pracy, po co mi to codziennie wstawanie, dojazdy? Totalnie nie dla mnie. Zagram i mam!” - pisze na Facebooku Piotr i pokazuje plik pieniędzy...

„Pewnie nie uwierzycie, ale tak dobrze mi idzie, że złożyłem wypowiedzenie z pracy. Dzięki za tę stronkę!” - to jeden z postów na „starej grupie”.

Przypomnijmy, wpisy na „starej” grupie (i na nowo powstałej) sugerują, że możemy się wzbogacić. Osoby, które rzekomo zdobyły dużo pieniędzy, pokazują je na Facebooku. Jednak ich profile zostały przejęte lub stworzone celowo, aby zachęcić do gry w e-kasynie.

Nie można dodawać komentarzy

Nawet nie ma możliwości, by ludzi ostrzec, ponieważ natychmiast po tym, jak pojawia się kolejny taki post, „administrator” wyłącza opcję komentowania go.

Dziwne, bo komentarzy jest sporo i, oczywiście, same pozytywne. Piszą je rzekomo ci, którzy dużo zarobili.

Fałszywych postów i komentarzy jest naprawdę dużo. Ciągle przybywają nowe, co znaczy, że internauci chętnie tam wchodzą i są potencjalnymi ofiarami oszustów.

Wpisy zamieszczane w mediach społecznościowych promują nielegalny hazard. Po przejrzeniu profili osób, które dodają pozytywne komentarze, okazuje, że była to ich jedyna aktywność na grupie, a treść opinii jest niemal identyczna.

To może wskazywać, że konta użytkowników zostały przejęte lub stworzono udawane profile po to, aby zachęcać do gry - ostrzega portal demagog.org.pl.