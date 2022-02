Jak wieś stała się miastem. "Chcę, żeby młodzi stąd nie wyjeżdżali". Zobaczcie nowe miasto Pruszcz z lotu ptaka

Pierwsza sesja radnych miasta Pruszcz odbyła się dzisiaj (22 lutego) w południe w hali widowiskowo-sportowej. Uczestniczyło w niej wielu gości. Okazją było uroczyste odczytanie aktu nadania Pruszczowi statusu miasta oraz wręczenie insygniów władzy burmistrzowi i przewodniczącemu rady miejskiej. Są to łańcuchy złożone z 20 ogniw, symbolizujących sołectwa gminy Pruszcz. Insygnia zdobi zielony kamień, korespondujący z zielenią herbu Pruszcza, co ma podkreślać rolniczy charakter gminy. Na insygniach została też umieszczona data nadania praw miejskich.

- Jako najważniejsza data w historii Pruszcza – powiedział Piotr Radecki, przewodniczący rady miejskiej.

To on wręczył insygnia władzy pierwszemu burmistrzowi Pruszcza. Dariusz Wądołowski był wzruszony.

- Szansę na rozwój Pruszcza poprzez nadanie mu statusu miasta dostrzegłem w 2017 roku – wspominał burmistrz. - Od tego czasu minęło pięć lat, ale żebyśmy mogli spełnić wszystkie kryteria, minęły całe wieki i pracowało na to kilka pokoleń.