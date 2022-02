Co zamiast antybiotyków i środków ochrony roślin? Roślinom i zwierzętom pomagają probiotyki

„Zielony Ład i co dalej? Innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej dla gospodarstw rolnych” – to temat konferencji, którą w Domu Kultury w Strzelnie zorganizowali w sobotę Kujawskie Centrum Mikroorganizmów w Kruszwicy i KPODR Minikowie.

- Ogólnym kierunkiem Zielonego Ładu jest zmniejszenie presji rolnictwa na przyrodę. Chcemy pozostawić ją następnym pokoleniom w lepszym stanie, niż zastaliśmy. Taki jest kierunek Europy i nie da się go zatrzymać – wyjaśniał pierwszy ekspert - poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

Stąd eliminacja chemii z rolnictwa o 50 proc., której obawiają się rolnicy.

- Naukowcy szukają roślin, które będą odporniejsze na choroby, suszę, zasolenie czy kwasowość, ale dla opłacalności produkcji równie istotna jest i będzie ekonomia, potrzebna w każdym gospodarstwie – podkreślał poseł Ardanowski. - Ludzie nie chcą tego słuchać, ale jeśli każdy rolnik chce mieć wszystkie urządzenia swoje, to niech nie narzeka, że sobie nie radzi. Przewaga rolników na zachodzie Europy już nie polega na różnicy płatności do upraw podstawowych, bo to różnica do kilkunastu euro na hektar, która nie decyduje o generalnej opłacalności gospodarstwa. Tam większość maszyn drogich i wydajnych, nafaszerowanych elektroniką, to maszyny wspólne, bo tylko wtedy jest to racjonalne z punktu widzenia ekonomii. Ale my chcemy albo zaimponować sąsiadowi, albo mamy złe doświadczenia z czasów SKR-ów, dlatego kupujemy bardzo drogie maszyny, które pracują przez kilka godzin w roku. Musimy zmienić to podejście, zlikwidować bariery, które są w nas i zacząć współpracować z sąsiadami, stworzyć z nimi grupy, bo one nie upadną.