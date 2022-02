Duże zamieszanie w pasiekach. Wichura poprzewracała ule w regionie

- Mam dużo zgłoszeń od kolegów, niektórym – mimo zabezpieczeń cegłami i kamieniami - wichura poprzewracała 20 – 30 uli – mówi Janusz Lambarski, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku. - Teraz dokładne straty są trudne do przewidzenia. Jeśli nawet pszczoły żyły, gdy zostały z powrotem włożone do ula, to nie ma gwarancji, że wiosną będzie z nich pożytek. Wystarczy, żeby w trakcie upadku ula, uszkodzona została matka i to znacznie osłabi rodzinę. Wszystko okaże się później, gdy się ociepli, bo dopiero wtedy będzie można zrobić szczegółowy przegląd rodzin.