Jakie imprezy zaplanowano na weekend 20-22 sierpnia w Brodnicy? Będzie koncert, kino, turniej łuczniczy, zawody sportowe

Imprezy kulturalne w Brodnicy. Kino plenerowe, turniej łuczniczy, koncert, zawody sportowe

Wieczorem w piątek, 20 sierpnia przed Brodnickim Domem Kultury zobaczymy ostatnie dwa seanse w ramach tegorocznego wakacyjnego cyklu "Kino pod gwiazdami". O g. 21 wyświetlony zostanie film Kingi Dębskiej "Zabawa, zabawa", prezentujący życie trzech kobiet mających problem z chorobą alkoholową. Zobaczymy życie prokuratora, chirurga dziecięcego i studentki, których życie zmienił alkohol. W jednym z wywiadów towarzyszących festiwalowej premierze nowego filmu Kinga Dębska powiedziała, że w "Zabawie, zabawie" alkoholicy to rozczarowani idealiści. Drugi film rozpocznie się o g. 22.30. Będzie to "Monument" Jagody Szelc o grupie studentów, która przybyła do pewnego hotelu na praktyki, a surowa przełożona przydziela im zadania - od tej pory wszystko spoczywa na ich barkach: mają dbać o zadowolenie gości, porządek w pokojach, kuchnię, pranie, wynoszenie śmieci, a także stojący przed hotelem posępny monument.