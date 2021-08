Jakie odpady można zostawić w PSZOK-u, a których nie? Sprawdzamy w gminach

Jeden z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Bysławiu przy ul. Słonecznej. To gmina Lubiewo w powiecie tucholskim. PSZOK jest czynny we wtorki i soboty od 8:00 do 15:00.

To nie jest tak, że przyjedziemy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i zostawimy odpady zaraz za bramą. "Odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Jeśli dostarczamy odpady biodegradowalne (zielone) i są one zapakowane w worki, to tak, jak w przypadku domowej segregacji, należy wrzucać odpady bez opakowań (worków).