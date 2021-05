Paragon wrzucasz do pojemnika na papier? Źle! Najczęstsze błędy w segregacji odpadów

Najpopularniejsze błędy w segregacji odpadów

Do segregacji odpadów w domu zachęciły nas niższe rachunki "za śmieci" i/lub wyższe idee - chcemy, aby w otoczeniu było mniej plastiku. Recykling staje się modny i konieczny, a my z dumą nosimy bawełniane torby na zakupy i własne woreczki do zapakowania warzyw i owoców, by unikać foliowych torebek. Wodę zabieramy ze sobą w butelkach wielorazowych, zbieramy deszczówkę do podlewania ogródka.

Wydaje się, że wszystko robimy wzorcowo, bo przecież w kuchni stoją pojemniki na 5 frakcji odpadów. Kłopot polega na tym, że nieświadomie popełniamy błędy. Jakie? Ich przykłady i wskazanie prawidłowego pojemnika znajdziesz w krótkiej galerii: