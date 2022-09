Jakub Rochowiak ze Żnina został motorowodnym mistrzem świata!

Srebrny medal zdobył broniący tytułu Cezary Strumnik (Przygoda Chodzież). Na najniższym stopniu podium stanął Włoch Luca Finotti.

Żninianin prowadził po pierwszym dniu mistrzostw rozgrywanych na rzece Po, uznawanej za jeden z najtrudniejszych motorowodnych akwenów. Wygrał dwa wyścigi i do niedzielnej części rywalizacji przystępował będąc w najbardziej komfortowej sytuacji spośród osiemnastu zawodników walczących o medale. Był praktycznie pewien miejsca na podium. Żeby utrzymać pierwszą pozycję wystarczyło przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich wyścigów zająć drugie miejsce.

Już w pierwszym niedzielnym wyścigu Rochowiak zajął drugie miejsce. Linię mety minął tuż za broniącym złotego medalu sprzed roku Cezarym Strumnikiem. To wystarczyło, by mając 1100 punktów na koncie mieć zapewniony tytuł mistrzowski. Żninianin zrezygnował ze startu w czwartym biegu, który ponownie wygrał Strumnik. Do pełni szczęścia brakowało jeszcze tylko pozytywnego wyniku kontroli technicznej sprzętu.