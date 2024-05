Jan-Krzysztof Duda trzeci w klasyfikacji generalnej turnieju w Warszawie. Drugi z rzędu triumf Magnusa Carlsena

Rywalizacja w Warszawie najpierw odbywała się w szachach szybkich, w sobotę i w niedzielę gwiazdy walczyły w turnieju szachów błyskawicznych. Do ostatniego dnia prowadzenie w klasyfikacji generalnej zawodów miał Chińczyk Wei Yi, jednak finisz w wykonaniu Magnusa Carlsena był fantastyczny. Norweg odrobił stratę 2,5 punktu i zasłużenie wygrał w Polsce po raz drugi z rzędu. Udanie finiszował także Jan-Krzysztof Duda, który awansował na trzecie miejsce.

– Trzecie miejsce jest bardzo dobre, bo nie grałem zbyt dobrze i nie miałem już żadnych szans na walkę o coś więcej – ocenia Jan-Krzysztof Duda. – Idę równomiernie z edycjami, w pierwszej byłem pierwszy, w drugiej drugi, teraz trzeci. Mam tylko nadzieję, że to się nie utrzyma, bo wówczas w dziesiątej edycji będę dziesiąty. Wracając do turnieju to żadna niespodzianka, że Magnus wygrał, jest jednym z najlepszych szachistów w historii. Trochę mu też w tym dzisiaj pomogłem, bo w naszej partii powinien być remis, lecz z jakiegoś powodu nie zauważyłem, że mogę zbić w jednym ruchu pionka i przegrałem, poza tym wygrałem dzisiaj z Wei Yi. Szachy błyskawiczne są bardzo rozrywkowe, więc wcale się nie dziwię, jak wielu kibiców oglądało nasze zmagania – dodaje.