Janusz z Grażyną za parawanem, sinice i paragony grozy. To najlepsze memy o wakacjach nad Bałtykiem

Wybrzeże Bałtyku to od lat jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków Polaków. I w sumie trudno się dziwić, bo polskie wybrzeże Morza Bałtyckiego to piękne plaże i wiele atrakcji dla turystów. W ubiegłym roku w wakacyjnych miesiącach na obszarach nadmorskich przebywało 1,8 mln turystów, którzy skorzystali z 8,5 mln noclegów. Sporo, ale stopień wykorzystania miejscówek ledwo przekroczył 60 procent.

Najlepszy memy o wakacjach Polaków nad Bałtykiem: mróz, koszty i parawany rządzą!

Najpopularniejsze miejscowości to Kołobrzeg, Łeba, Ustka, Władysławowo i półwysep Helski, natomiast miłośnicy spokoju wybierają mniejsze miejscowości jak Niechorze, Gąski czy położone tuż przy granicy z Rosją Piaski. Miejsca wypoczynku są różne, co nas łączy? Narzekania na drożyznę, paragony grozy, pogodę, zimną wodę w Bałtyku, a także często niezdrowe zamiłowanie do ogradzania własnego kawałka plaży.