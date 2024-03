Jeśli koniec są twoją pasją to... Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu uruchamia nowy kierunek: technik hodowca koni

Impulsem do nauczania w zakresie tego zawodu byli uczniowie naszej szkoły – a w zasadzie ich zamiłowanie do koni! Młodzi adepci nauki wybierając kształcenie na kierunku technik hodowca koni będą zdobywali wiedzę w zakresie organizacji chowu i hodowli koni oraz ze szkolenia i użytkowania koni - zachęca do wyboru tego kierunku Aleksandra Drozd - Piernik doradca zawodowy z Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu.