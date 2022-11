Młodzież z "Rolnika" w Grudziądzu oddała honorowo 13 litrów krwi [zdjęcia]

Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZSR w Grudziądzu działa już 24 lata. SK HDK przy ZSR w Grudziądzu został założony w październiku 1998 roku i działa nieprzerwanie do dziś. Prezesem klubu, a zarazem organizatorem akcji poboru krwi wśród uczniów "Rolnika" jest Mariola Kaczmarek. Do roku 2021 był to jedyny młodzieżowy klub HDK.