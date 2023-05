Jeśli masz kłopoty z pamięcią - nie jedz tych produktów. Seniorzy i uczniowie powinni ich unikać [19.05.2023 r.]

Pamięć to najprościej mówiąc zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji, występująca u ludzi, niektórych zwierząt i w komputerach. Człowiek ma zdolność do zapamiętywania nie tylko wrażeń zmysłowych i symboli, ale również do przechowywania obrazu własnej świadomości. [za Wikipedia

Niezależnie od rodzaju pamięci, można wyróżnić trzy etapy jej pracy:

rejestracja informacji/wrażeń poprzez zmianę struktury fizycznej,

przechowywanie informacji,

odtwarzanie.

Nasza pamięć zależy w dużej mierze od naszego trybu życia. To, że umieliśmy się nauczyć wiersza w podstawówce i nadal go pamiętamy nie znaczy, że nasza pamięć działa bez zarzutów. Ile razy zapomnieliście czy zamknęliście drzwi, albo telefonu z domu? Pamięć warto trenować każdego dnia. Dodatkowo warto wspierać ją także od wewnątrz poprzez odpowiednią dietę.