Jest niespodzianka! W takim składzie GKM Grudziądz będzie walczył o play off w 2023

To największa transferowa niespodzianka w GKM. Grudziądzanie w piątek 4 listopada ogłosili kontrakt z utalentowanym Rosjaninem z polskim paszportem. Kilka godzin wcześniej Czugunow pożegnał się z Betardem Wrocław. "Do końca chciałem wierzyć, że to się nie stanie, jednak dzisiaj muszę poinformować was, że na tym 5-letnia historia - moja oraz wrocławskiego żużla kończy się" - napisał w oświadczeniu.Czugunow od dawna był na liście życzeń GKM i wreszcie klub dopiął swego. Żużlowiec ostatni sezon miał dość przeciętny (średnia 1,46, słabsza od kilku juniorów w PGE Ekstralidze), ale ma dopiero 22 lata i jest wciąż bardzo perspektywicznym zawodnikiem. Co ważne, idealnie pasuje do roli rezerwowego, który będzie startował z numerem 8.Na następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Pawel Relikowski / Polska Press