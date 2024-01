Jest więcej wypadków w pracy w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle osób zginęło - mamy najnowsze dane

- W województwie kujawsko-pomorskim, w okresie od stycznia do września 2023 roku, zgłoszono 2402 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy, co oznacza wzrost o 6,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku - informuje Michał Cabański, starszy specjalista Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Czy możemy wskazać, jakie zawody w Polsce są najbardziej niebezpieczne? Sprawa może być trudniejsza niż się wydaje. A wydaje się, że najniebezpieczniejsze zawody to te związane z przemysłem ciężkim i…

Więcej wypadków przy pracy z udziałem pań czy panów?

Śmierć na budowach

I tak np. do tragedii doszło w Woli Kożuchowskiej (powiat mogileński) w zakładzie odzysku surowców wtórnych. Mężczyzna spadł z wysokości 1,5 metra na betonową posadzkę, uderzając o nią głową. Zmarł w wyniku tych obrażeń.

We Włocławku na budowie osiedla domów jednorodzinnych mężczyzna pracował na podeście roboczym rusztowania. W pewnym momencie doszło do upadku z wysokości około 2,2 metra. W wyniku uderzenia ciałem o podłoże mężczyzna doznał urazów w postaci złamania kości kończyn dolnych i urazów wewnętrznych.

Natomiast w Krobi pod Toruniem ofiarą wypadku został pracownik zakładu produkcji wyrobów i opakowań papierowych. „Podczas wymiany matrycy tnącej przy wykrawarce rotacyjnej nastąpiło pochwycenie lewej dłoni przez będący w ruchu element maszyny” - podała PIP. To oznacza, że pracownik ową matrycę wymieniał bez wyłączenia urządzenia. Doznał urazów w postaci częściowej amputacji V palca oraz złamania kości IV palca dłoni.

Wypadki w pracy zdalnej

W kraju od stycznia do września 2023 r. zgłoszono 45 809 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy - co oznacza wzrost o 7,5 proc. Dotknęły one także osób pracujących zdalnie.