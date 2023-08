Jest wniosek do Polskiego Ładu na remont osiedlowych ulic na Rządzu i w Mniszku w Grudziądzu. Radny Goszka pytał o dokumentacje projektowe Aleksandra Pasis

Na al. Sportowców dokumentacja projektowa jest. Na remont Malczewskiego, Magazynowej i Jeziornej - nie ma. Aleksandra Pasis

Urzędnicy z Grudziądza składają wniosek do Polskiego Ładu na dotację do remontu ulic: Jeziornej, al. Sportowców, Malczewskiego i Magazynowej w obrębie przemysłowych części osiedli Rządz i Mniszek. O to czy jest wykonana dokumentacja projektowa dopytywał podczas sesji radny niezrzeszony Arkadiusz Goszka.