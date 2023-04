Jezioro Lubinek było miejscem wędkarskiej rywalizacji. Ryby brały aż miło!

W Lubinku w gm. Kikół odbyły się zawody wędkarskie, zorganizowane przez Łukasza Sugiera, prezesa Koła Wędkarskiego 112 w Lipnie. Rywalizowało pięć pięcioosobowych drużyn. Zawodnicy po wylosowaniu stanowisk przystąpili do łowienia ryb. Była to niepowtarzalna okazja do spędzenia kilku godzin na łonie natury. Dopisała pogoda, bo pięknie świeciło słońce. Komisja skrupulatnie zważyła złowione ryby i podsumowała rywalizację drużynową. Wszystkie drużyny złowiły łączne 82,630 kg ryb, które wypuszczono do jeziora. Bezkonkurencyjna okazała, tak samo jak w ubiegłym roku, drużyna ze Stowarzyszenia Ekologiczno-Wędkarskiego „OKOŃ” ze Skępego, która złowiła 23,160 kg. Drugie miejsce zajęła drużyna Koła Wędkarskiego 112 z Lipna z wagą 20,480, a trzecie - drużyna Klubu Stynka z Lipna z wynikiem 17.540 kg. Puchary zwycięzcom wręczył Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. On z kolei w ramach podziękowań za współpracę i okazane wsparcie otrzymał od organizatorów zawodów pamiątkową statuetkę. Po sportowych zmaganiach na wędkarzy czekał gorący posiłek.