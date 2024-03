Joanna Czerska-Thomas: Mieszkańcy chcą wizji Bydgoszczy. I zmiany na lata

- Kiedy zdecydowała się pani kandydować z listy Trzeciej Drogi? - Pierwsze pytania dostałam już rok temu. Dla mnie jednak ważna jest lojalność. To było trudne, w końcu kiedy zdecydowałam się wejść do polityki, weszłam do Nowoczesnej. Porwała mnie tym, że działa na rzecz przedsiębiorców, jest opozycją do PO-PiS-u. Ta formuła niestety się skończyła. Chciałam już odejść z polityki. W listopadzie Radek [Radosław Rataj, Polska 2050, red.] odezwał się, umówiliśmy się na kawę.

- Na listach Trzeciej Drogi jest senator Jan Rulewski, ale też znana z poglądów antyszczepionkowych Klaudia Śmigielska-Skutecka i Karol Kwiatkowski, były asystent posła Brauna. Dogadacie się? - To papierek lakmusowy tego, jak będziemy w stanie dogadać się z mieszkańcami. Oczywiście, musimy więcej czasu spędzać na rozmowach, ale tak naprawdę każdy mieszkaniec ma inne zdanie na jakąś rzecz. Kiedy dyskutowano o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania, z jednego domu szły do ratusza dwie inne petycje. Moja mama zmarła na covid w pandemii. Jestem w stanie rozmawiać z osobą, która wątpi w szczepionki, to już chyba świadczy dużo o naszych możliwościach komunikacyjnych.

- Radni KO są zaskoczeni tą decyzją - O listach kandydatów rozmawiać chciałam w listopadzie. Niestety nie było na to przestrzeni u decydentów, więc podjęłam taką decyzję. A start w wyborach to potrzeba ludzi aktywnych w polityce. Ktoś jest aktywny, to jest zapraszany, by pracować na wynik całej listy. Tak było. Teraz chcę pracować na rzecz mieszkańców całej Bydgoszczy.

- Na otwarciu kampanii mówiła pani o przykładzie Warszawy. - W autobusach zamontowano czujniki, mierzono natężenie liczby pasażerów. Jakie są oczekiwania, to może wyjść tylko z takich badań. Zlikwidowany tramwaj do Myślęcinka, na przykład, to jest błąd. Namawiamy ludzi do komunikacji, musimy dać im możliwość dojechania tam, gdzie chcą. Nie może być też tak, że o godz. 7.50 odjeżdża autobus jednoprzegubowy, a tuż po godz. 8 dwuprzegubowy, pusty.

- W badaniu IBRiS z grudnia 2023 o jakości życia w Bydgoszczy ponad połowa pytanych chciała zmiany. Jakiej? - Słucham ludzi, a oni chcą wizji miasta. Brakuje planu na lata. Na pierwsze miejsce wybija się sprawa komunikacji publicznej. Zgłaszaliśmy prezydentowi, że ludzie nie są zadowoleni. Chodzi o to, by to była zmiana na lepsze i na lata.

- To też sprawa rynku przewozów, stawek.

- Najważniejsze jest ułożenie priorytetów. Jeżeli dla mieszkańców to komunikacja publiczna i mówią o tym wszędzie, to znaczy, że powinniśmy położyć nacisk na jej uzdrowienie. Mówimy o zielonej Bydgoszczy, o zmianach klimatycznych. Jeśli damy mieszkańcom możliwość dotarcia do pracy na czas, to wtedy ma to sens.

- Mówi pani o Bydgoszczy, która ma być jak magnes. Jak tu zatrzymać choćby młodych ludzi?

- 80 proc. młodych deklaruje, że mogą wyjechać z Bydgoszczy. To dramat. Jesteśmy na pierwszym miejscu wyludniających się miast. Będziemy mieli mniej radnych, nie 31, a 28. Jeżeli chce się załatwić jakąś sprawę, na przykład dotyczącą młodych ludzi, trzeba ich włączyć do rozmowy. Narzekamy na nich, że siedzą w galerii handlowej, głośno się zachowują, grają w gry, oglądają filmiki. A gdzie oni mają się podziać? Rozwiązaniem jest budżet zrównoważony, w którym zauważa się każdą z grup społecznych i jej potrzeby: małe dzieci, nastolatki, dorosłych i osoby starsze, które potrzebują ławeczki w drodze do sklepu, przystanku przy cmentarzu, który odwiedzają często.