Joker Świecie był równorzędnym rywalem tylko w inauguracyjnym secie

BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Joker Świecie 3:0

Sety: 27:25, 25:19, 25:14.

BKS: Kazała 10, Polak 1, Janiuk 4, Pierzchała 13, Orvosova 16, Szlagowska 12, Mazur (libero) oraz Borowczak 2 i Łyszkiewicz.

Joker: Gawlak 6, Brzoska 1, Skrzypkowska 5, Oliveira 9, Zaborowska 2, Twardowska 7, Nowak (libero), Jagła (libero) oraz Michalewicz, Rachkovska 2, Sikorska 6 i Picussa 6.

Najbardziej zacięta była inauguracyjna partia. Początkowo miejscowe miały kłopty z odbiorem zagrywki, co skrzętnie wykorzystał Joker (12:7). Później bielszczanki uporządkowały grę i doprowadziły do wyrównania. Na finiszu 1. seta ekipa ze Świecia odskoczyła na 3 oczka (21:18), ale nie dała rady utrzymać przewagi do końca. Decydujące były zagrania Aleksandry Kazały oraz Weroniki Szlagowskiej; te dwie siatkarki przesądziły o triumfie BKS 27:25.

Kolejne partie nie były już tak ciekawe, gospodynie zdecydowanie dominowały i zasłużenie zainkasowały 3 oczka.

O triumfie zespołu spod Klimczoka przesądziła lepsza postawa w ataku i bloku.