Jubileuszowy Rajd Rowerowy. Specjalny na 25-lecie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Krajeński Rajd Rowerowy to coroczne spotkanie miłośników rodzinnych wycieczek rowerowych organizowane przez Krajeński Park Krajobrazowy i Starostwo Powiatowe w Sępólnie. Nie ma charakteru wyścigu, lecz rekreacyjnej wycieczki krajoznawczej. W tym roku odbyła się już jego dziesiąta edycja przy okazji 50-lecia gminy Sośno. Ten zorganizowany w sobotę, 26 sierpnia, miał uczcić jubileusz 25-lecia Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

- To taki dodatkowy rajd, specjalnie na tę okazję. W ten sposób chcemy zachęcić ludzi do aktywnego trybu życia. Przebywanie na świeżym powietrzu, turystyka kwalifikowana sprzyja zarówno przyrodzie, jak i naszemu zdrowiu. Zachęcamy, by korzystać właśnie z takich form przemieszczania się i aktywności. Jadąc samochodem, nie zauważa się tego, czego jadąc rowerem lub podczas pieszej wędrówki. Poza tym, w ten sposób promujemy również Krajnę – mówi Mirosław Łebek z Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.