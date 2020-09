Już wrzesień, ale sezon turystyczny w pełni. Wróćmy nad jeziora i rzeki...

Zalew Koronowski - to pierwszy punkt naszego programu, który przedstawimy już jutro - w sobotnim wydaniu Turystyki. I to na dwóch stronach!

Na pierwszej będzie można przeczytać o historii tego sztucznego zbiornika wodnego, o jego budowie u schyłku lat 50. XX wieku i przedwojennych już zamysłach kaskadyzacji dużej części rzeki Brdy dla celów energetycznych, nie zrealizowanych do końca. Na stronie drugiej przedstawimy dzień dzisiejszy Zalewu Koronowskiego - jego zagospodarowanie turystyczne i to co się dzieje, gdy na szeroką wodę wypływają żaglówki, łodzie motorowe i prawdziwe mrowie kajaków, rowerów wodnych i łódek wędkarskich.

Bo trzeba wiedzieć, że to jezioro jest naturalnym zagłębiem rekreacyjnym nie tylko pobliskiego Koronowa (od którego wzięło swą nazwę), ale też Bydgoszczy - największego miasta naszego regionu (ok. 350 tys. mieszkańców).