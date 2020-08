Szlakiem Orlich Gniazd po zamkach Jury Krakowsko - Częstochowskiej

Ale od razu uczulamy, że na naszych łamach zaledwie ułamek atrakcji przedstawić zdołamy. Niech to więc będzie tylko zachęta do wędrówki słynnym Szlakiem Orlich Gniazd.

Pozostawiając za sobą królewski Kraków, z marszu oddajemy się typowo jurajskim wrażeniom ze szlaku. To skały - czy to w formie większych formacji czy też ostańców pochodzących z ery mezozoicznej zwanej Jurą (od 201 do 145 milionów lat temu).

Nazwę wprowadził w roku 1823 słynny niemiecki przyrodnik i podróżnik Alexander von Humboldt, tyle że nie dla naszej Jury, a gór leżących na pograniczu Francji i Szwajcarii (na północny zachód od Alp).

Jak na stole, a z głową w chmurach... Przygoda w niezwykłych Górach Stołowych

Nasza Jura (geografowie wolą na nią mówić Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) jest pozostałością morza, na dnie którego ułożyło się wiele warstw żyjących tu organizmów i osadów, które z kolei zmineralizowały się w postać skał - dolomitów, margli i wapieni. W wyniku ruchów górotwórczych dawne dno morza dostało wyniesione, a potem wystawione na wiatry, deszcze, mrozy i słońce wierzchołki mocno zwietrzały, pokruszyły się. W podzwrotnikowym klimacie trzeciorzędu uległy też erozji (procesy krasowe), której najbardziej charakterystycznym elementem są liczne jaskinie.