Kacper Gordon pożegnał się z Twardymi Piernikami. - Nie patrzyłem na pieniądze. W Gdyni było więcej konkretów

Kacper Gordon w decydujących ostatnich meczach sezonu był jednym z ważniejszych graczy w Arrivie Twardych Pierników. Wypożyczony ze Śląska rozgrywający średnio spędzał na parkiecie prawie 17 minut, zdobywał 6,9 pkt i 2,2 asysty.

Torunianie chcieli kontynuować współpracę, ale 21-latek postanowił, że kolejny sezon spędzi w Arce Gdynia. Co zdecydowało o rozstaniu? - Konkrety, było ich więcej ze strony klubu z Gdyni. Trenera Bychawskiego znam doskonale, przedstawił mi projekt drużyny i to było bardziej klarowne niż w Toruniu. Były wstępne rozmowy z Twardymi Piernikami, raz także rozmawiałem z nowym trenerem, ale to nie były jakieś konkretne deklaracje - przyznaje młody rozgrywający.

Koszykarz podkreśla, że w ogóle nie patrzył na kwotę na kontrakcie. - Nie kierowałem się finansami ani miastem, dla mnie w tej chwili to nie są istotne rzeczy. Najważniejsza była dla mnie rola w zespole. Nie mogę zdradzać w tej chwili wszystkich szczegółów, ale znam plan budowy składu przez trenera Bychawskiego, plan kontraktowania obcokrajowców i myślę, że mam nawet szanse na więcej grania niż w Toruniu. Wszystko zależy ode mnie.