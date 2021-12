Kacper Teszner z Włocławka pokonał guza mózgu. Jak się czuje chłopiec kilka miesięcy po powrocie do Polski?

Taką kwotę zebrano na leczenie Kacpra z Włocławka

W czerwcu 2020 roku choroba wróciła, do tego w bardzo agresywnej postaci – pojawiły się przerzuty wzdłuż kręgosłupa. Polscy lekarze uznali, że nie ma już szans na wyleczenie chłopca. Jedyną nadzieję na wyleczenie Kacpra dawała nowatorska metoda leczenia: chemioterapia połączona z cyklem autoprzeszczepów szpiku, którą zaproponował profesor Finlay z Columbus w USA. Była jednak bardzo droga. Ale udało się zebrać niezbędne na ten cel środki. Zaledwie w trzy tygodnie darczyńcy wpłacili na pomoc w walce z chorobą Kacpra, ponad 4 miliony złotych. Zbiórka prowadzona była na stronie siepomaga.pl 10-letni Kacper z Włocławka na leczenie do Stanów Zjednoczonych poleciał w sierpniu 2020 roku. Do Polski wrócił 25 kwietnia, po zakończeniu leczenia w klinice.

Kacper Teszner z Włocławka przystąpił do Pierwszej Komunii

W wakacje, już w Polsce, czekały go dalsze badania i rehabilitacja. A także nauka, ponieważ zdawał egzaminy do kolejnej klasy. 1 grudnia 2021 roku rodzice Kacpra podzielili się na Facebooku tym, co słychać u małego wojownika. We wrześniu chłopiec przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej. Była to chwila, na którą cała rodzina czekała z wielką niecierpliwością, bowiem jeszcze rok temu byli pełni obaw, że nigdy to nie nastąpi.