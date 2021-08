Kacper Teszner z Włocławka wygrał walkę z rakiem. Tak spędza tegoroczne wakacje [zdjęcia]

Kacper Teszner z Włocławka zachorował dwa lata temu. Zaczęło się od bólów głowy, do których dołączyło podwójne widzenie. Po wykonaniu rezonansu magnetycznego okazało się, że w głowie chłopca rośnie guz. Po czterech miesiącach leczenie uznano za zakończone, a Kacper zaczął wracać do normalności. Niestety, nie na długo.

W czerwcu 2020 roku choroba wróciła, do tego w bardzo agresywnej postaci – pojawiły się przerzuty wzdłuż kręgosłupa. Polscy lekarze nie widzieli już szans na wyleczenie chłopca. Jedyną nadzieję na wyleczenie Kacpra dawała nowatorska metoda leczenia: chemioterapia połączona z cyklem autoprzeszczepów szpiku, którą zaproponował profesor Finlay z Columbus w USA.

10-letni Kacper z Włocławka na leczenie do Stanów Zjednoczonych poleciał w sierpniu 2020 roku. Było to możliwe dzięki internetowej zbiórce na stronie siepomaga.pl. Zaledwie w trzy tygodnie darczyńcy wpłacili na pomoc w walce z chorobą Kacpra, ponad 4 miliony złotych. Do Polski Kacper Teszner wrócił 25 kwietnia, po zakończeniu leczenia w klinice.