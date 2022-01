Finał WOŚP 2022 zbliża się wielkimi krokami. Jakie atrakcje przygotowano we Włocławku? [program] Joanna Maciejewska

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na 30 stycznia 2022 roku. Co przygotowano we Włocławku?

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 30 stycznia 2022 roku. We Włocławku zaplanowano między innymi warsztaty tańca, bieg „Policz się z cukrzycą”, czy przesiewowe badania wzroku u dzieci. Nie zabraknie oczywiście tradycyjnej kwesty na ulicach miasta, światełka do nieba oraz koncertów. Gwiazdą wieczoru będzie Viki Gabor. Sprawdźcie, co jeszcze przygotowano na jubileuszowy Finał WOŚP we Włocławku.