Kajakami z Bydgoszczy do Berlina. Nauczyciel i uczniowie chcą przeżyć wielką przygodę

W poniedziałek (3 lipca) rano z bydgoskiej Wyspy Młyńskiej na Brdzie wyruszyli: Paweł Rutkowski, nauczyciel wychowania fizycznego w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Montessori w Warszawie oraz jego uczniowie (przyszłoroczni maturzyści) Beniamin Antonowicz, Michał Mierzejewski i Bartosz Wójcik.

- Chcemy przeżyć wielką przygodę, sprawdzić nasze możliwości fizyczne i psychiczne, a przy okazji zebrać pieniądze na zakup sprzętu rekreacyjno-rehabilitacyjnego dla Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej w Piastowie. Spływ ma zatem także wymiar charytatywny. Zbiórka odbywa się na Facebooku naszego liceum – mówi nam Paweł Rutkowski.

Nasz rozmówca wyjaśnia, że początkowo spływ miał się odbyć Wisłą z gór do morza, ale gdy przeczytał artykuł w "Gazecie Pomorskiej" o wyprawie z Bydgoszczy do Berlina, grupa uznała, że taka opcja będzie ciekawsza. Przypomnijmy, że bydgoscy kajakarze Robert Bazela, Tomasz Gabryś i wyżej podpisany autor artykułu, przepłynęli 425-kilometrową trasę do Berlina-Spandau w roku 2014, co zajęło im 6 i pół dnia.