Kajetan Kajetanowicz - tak mieszka wicemistrz świata w rajdach samochodowych

Ile lat ma Kajetan Kajetanowicz?

Oto największe sukces Kajetana Kajetanowicza

Kajetan Kajetanowicz walczy o trzecie z rzędu rajdowe mistrzostwo Europy. Po dwóch rundach z ośmiu traci do lidera 28 punktów. W międzyczasie został ojcem. - To powoduje, że świadomość jeszcze się…

Gdzie mieszka Kajetan Kajetanowicz?

- Jak Kajetan przyjeżdża do domu, co w miesiącu zdarza się dosyć rzadko, to staramy się, żeby ten dom był oazą spokoju - zdradziła w programie "Pytanie na śniadanie" Aneta Kajetanowicz, architekt wnętrz, żona mistrza rajdowego z Polski.

- Aneta jest moją bohaterką. Prowadzi swoją firmę i wychowuje dzieci. To Aneta jest szefową domu - podkreślił Kajetan Kajetanowicz.

Aneta Kajetanowicz jest architektem wnętrz i miała olbrzymi wpływ na to, jak dziś prezentuje się ich rodzinne mieszkanie. W tym domu mieszkają już 15 lat. Kajetan Kajetanowicz nie lubi zmian, ale jego żona co jakiś czas wprowadza różne trendy. To ona namówiła go na zmianę koloru jego samochodu rajdowego na kolor... beżowy.