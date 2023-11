Kamil Stoch - w takim domu mieszka i spędza wakacje razem z ukochaną Ewą. Mamy zdjęcia ze środka

To jeden z najbardziej znanych domów w polskich górach. Tak mieszka w Zębie Kamil Stoch. Jesteście ciekawi, jak drewnianą posiadłość urządziła jego ukochana żona Ewa? To połączenie góralskich tradycji i nowoczesności Zaglądamy do środka domu jednego z najlepszych skoczków świata.