Kanapka Drwala znów w McDonald's! Kultowy burger wraca do menu. Ile kalorii ma Kanapka Drwala? Sprawdź

Kanapka Drwala to w McDonald's danie kultowe. Na powrót Burgera Drwala czeka co roku wielu wielbicieli znanej restauracji fast foodowej. 24 listopada 2021 roku do menu McDonald's wraca Kanapka Drwala.Klasyczna Kanapka Drwala składa się z placka serowego, wołowiny, dwóch plastrów bekonu, sałaty oraz prażonej cebulki w bułce serowo-bekonowej. Burger Drwala podawany jest ze specjalnym sosem z przyprawami.Kanapka Drwala nie należy do najzdrowszych ani najlżejszych dań. Burger Drwala zawiera 52% tłuszczu, 30% węglowodanów i tylko 18% białka. Ile kalorii ma każda z opcji Kanapki Drwala? Zobacz na kolejnych slajdach naszej galerii >>>>>

Dawid Łukasik