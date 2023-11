Kasy samoobsługowe nie są czytnikami cen

Na tym nie koniec. Innym problemem jest to, że w razie rezygnacji z towaru nie jest on odkładany na swoje miejsce. "Nie zostawiajcie go byle gdzie, a w szczególności produktów z chłodni. Naprawdę, nie mamy czasu chodzić i zbierać po was rzeczy i odkładać na półkę. Jeśli jest to mniejszy sklep, są nas przeważnie trzy osoby na zmianie plus kierownik. Każdy ma powierzone zadania, które musi zrobić do końca zmiany. Nie ułatwiacie tego, jeśli musimy po was sprzątać . Artykuły, które zostały wyjęte z chłodni i zostawione same sobie, nie nadają się do użytku. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie wrzucamy ich ponownie do chłodni. Nikt nie wie ile dany towar leżał poza nią, więc z automatu jest spisany na straty".