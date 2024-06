Uwaga na fałszywe oferty pracy! Tak oszuści próbują nas okraść!

- Choć oszustwa internetowe stają się coraz bardziej popularne, to konsumenci nadal nie stosują się do zalecanych praktyk w zakresie cyberbezpiczeństwa - uważa Arkadiusz Kraszewski z firmy Marken Systemy Antywirusowe (źródło artykułu). - Pamiętajmy o tym, aby chronić nasze urządzenia za pomocą skutecznego systemu antywirusowego oraz żeby stosować się do podstawowych zasad cyberhigeny takich jak: korzystanie z unikalnych i silnych haseł, unikanie korzystania z nielegalnego oprogramowania, klikania w podejrzane linki oraz pobierania i uruchamiania niebezpiecznych załączników.