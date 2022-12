Katowice znów będą europejską stolicą szachów!

To kolejna tak wielka impreza szachowa w Katowicach, które po raz pierwszy gościły mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych w 2017 roku. Mistrzostwa w szachach błyskawicznych zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie jedenastu podwójnych rund. Tempo gry pojedynczej partii to trzy minuty plus dwie sekundy za każdy wykonany ruch. Również systemem szwajcarskim na dystansie jedenastu rund zostaną rozegrane mistrzostwa Europy w szachach szybkich. Tempo gry pojedynczej partii to piętnaście minut plus dziesięć sekund za każdy wykonany ruch. W puli nagród w ME w szachach szybkich i błyskawicznych jest ponad dwieście tysięcy złotych.

– Inwestujemy w Katowicach w szachy z kilku kluczowych powodów – mówi Maciej Stachura, sekretarz miasta Katowice. – Po pierwsze mamy tutaj Łukasza Turleja, który jest sekretarzem generalnym Światowej Federacji Szachowej (FIDE), a także świetnego organizatora, w postaci Śląskiego Związku Szachowego. Oni razem chcą działać, mają świetne pomysły i olbrzymie doświadczenie. Katowice jako miasto gościły wiele dużych imprez sportowych, jak choćby mistrzostwa świata w siatkówce. Stawiamy także na szachy, bowiem one interesują i przyciągają ludzi. Gra w szachy uczy młode pokolenia szybkiego myślenia, planowania strategicznego, błyskawicznego podejmowania decyzji, a w przypadku zawodowców to wspaniała gra, w której można się sprawdzić i zarobić duże pieniądze. Mamy duże doświadczenie jako miasto gospodarz dużych imprez, prezydent Marcin Krupa jest bardzo otwarty na środowisko szachowe, dostrzega, jak duże korzyści przynosi ono naszemu miastu i jego mieszkańcom. Dlatego naturalnie jesteśmy nazywani stolicą polskich szachów. Co ważne, mistrzostwa mają charakter otwarty, mogą w nich wystąpić zawodowcy i amatorzy – tacy jak ja. W piątek też będę w nich rywalizował, oczywiście dla przyjemności, a nie trofeów. Ale dla nas wszystkich będzie szansa zmierzenia się i zobaczenia gwiazd tego sportu z całej Europy.