Kawa z kardamonem - takie są skutki picia tego napoju. Tak działa na organizm picie kawy z kardamonem

Kawa to napój bardzo popularny na całym świecie. Każdego dnia na całym świecie ludzie wypijają ponad trzy miliardy filiżanek kawy. Największe spożycie (na jednego mieszkańca) odnotowuje się w Skandynawii - około 10 kg rocznie. W Polsce to ok. 2-3 kg.

Kardamon - aromatyczna przyprawa

Kardamon należy do rodziny imbirowatych. Pierwotnie uprawiano go tylko w Indiach, teraz hoduje się go także w Malezji, Gwatemali i Indonezji. To, co znamy pod nazwą kardamon, to owoce tej rośliny. Zbierane są ręcznie, mają kształt trójbocznych torebek, a każda z nich zawiera około 20 nasion. Nasiona są bardzo aromatyczne - zapach określa się jako orientalny, słodko-pikantny.