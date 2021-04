Kiedy będziemy mogli zdjąć maseczkę na rowerze i w czasie biegania? Mamy nowe informacje!

Zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych jest obowiązkowe dla wszystkich powyżej 4. roku życia, z wyjątkiem osób, które mają przeciwwskazania medyczne. Co istotne, zasłaniać twarz należy maseczką chirurgiczną lub FFP2 Wcześniej zasłonić usta i nos mogliśmy maseczką, chustą, szalikiem czy kolarską bandaną. Od lutego tego roku to już jest zakazane i możemy dostać za to mandat. Dozwolone są maseczki bawełniane, choć Ministerstwo Zdrowia ich nie zaleca.

Czy zatem ograniczać ruch na świeżym powietrzu? W żadnym wypadku! Rekreacja i sport są zalecane przez lekarzy i epidemiologów. Podnoszą odporność organizmu oraz poprawiają samopoczucie, co jest niezwykle ważną kwestią zwłaszcza w okresie ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi. Badania University of Glasgow wykazały, że regularne korzystanie z roweru zmniejsza ryzyko zgonu z różnych przyczyn o 41 proc., choroby nowotworowej o 45 proc., a choroby serca - o 46 proc. Nie trzeba wiele: już 50 km tygodniowo znacząco poprawia stan zdrowia.

Do poluzowania obostrzeń i zniesienia obowiązku zasłaniania twarzy na powietrzu potrzebne będzie jednak spełnienie jednego warunku: jeżeli do połowy maja wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15.

- Intensywny wysiłek sprawia, że maseczka na twarzy szybko wilgotnieje, przez co znacznie gorzej chroni nas przed drobnoustrojami - mówi na łamach New York Timesa Dr Louis-Philippe Boulet, profesor kardiologii i pulmonologii z Laval University Quebecu.

Dlatego starajmy się ograniczyć intensywny wysiłek na miejskich ulicach i ścieżkach rowerowych. Najlepiej jeździć na rowerze w lesie, parkach, gdzie swobodnie możemy zdjąć maseczkę i nie grozi nam za to mandat.

Co grozi za brak maseczki na rowerze?

Za brak maseczki w mieście możemy otrzymać mandat. Zgodnie z art. 54 kodeksu wykroczeń, kto nie stosuje się do przepisów porządkowych o zachowaniu się w miejscach publicznych - tu osoba niestosująca się do obowiązku zakrywania ust i nosa, może zostać ukarana mandatem do 500 zł. Na pobłażliwość nie ma co liczyć. w pierwszy słoneczny weekend kwietnia policjanci nałozyli ponad 10 tysięcy mandatów za brak maseczki.