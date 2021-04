Kiedy luzowanie obostrzeń? Regionalizacja restrykcji niemal pewna. Wiemy, kiedy kolejne decyzje rządu

Przypomnijmy, że do 25. kwietnia trwa w Polsce lockdown. Wiele gałęzi gospodarki nadal nie może funkcjonować. Zamknięte są m.in.:

Co dalej z obostrzeniami? Czy będzie kolejne luzowanie restrykcji? Na ten temat wypowiadał się dzisiaj w Radiu ZET minister zdrowia, Adam Niedzielski, który potwierdził, że kolejnym krokiem będzie prawdopodobnie regionalizacja obostrzeń.

- Wydaje się, że pójście w kierunku regionalizmu jest naturalną ścieżką - mówił na antenie Radia ZET Niedzielski.

Co może się zmienić? Priorytetem dla rządu jest oczywiście edukacja i ponowne otwieranie szkół najpierw dla klas I-III. Zdaniem Niedzielskiego możliwy jest powrót do stacjonarnej edukacji pozostałych klas i to jeszcze w tym roku szkolnym. Na taki krok rząd może się zdecydować trochę później.