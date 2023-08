Kiełbasa z Grilla. Jak najlepiej ją przyrządzić? Przepisy na grilla Gessler i Wachowicz

Grillowane kiełbaski z czosnkiem - przepis

Wegetariańskie „kiełbaski” z grilla - przepis

Składniki:

łyżka oleju słonecznikowego

1 mała cebula

30dag pieczarek

pół papryki czerwonej

40dag fasoli cannolini

1 2/3 szklanki bułki tartej

szklanka startego żółtego sera

łyżeczka ziół prowansalskich

1 żółtko

pół szklanki mąki

papryka słodka i ostra

pieprz i sól

Przygotowanie:

1. Na oleju podsmaż posiekaną cebulę, drobno pokrojone pieczarki i paprykę.

2. Odcedzoną i opłukaną fasolę przełóż do miski i rozgnieć widelcem. Dodaj do niej usmażone pieczarki, paprykę i cebulę oraz bułkę tartą, ser, zioła i żółtko, wymieszaj i dopraw do smaku.

3. Z masy uformuj „kiełbaski”, obtocz je z każdej strony w mące, wstaw do lodówki na minimum pół godziny.

4. Rozgrzej grill ogrodowy. Ułóż „kiełbaski” na ruszcie na naoliwionych kawałkach podziurawionej folii aluminiowej, grilluj przez około 15 minut co jakiś czas obracając.