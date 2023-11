Ryba po grecku - prosty i sprawdzony przepis na Wigilię. Oto najlepszy przepis na Boże Narodzenie

Ryba po grecku - przepis 1

Dorsz, halibut lub karp po grecku (z kultowej "Kuchni polskiej" PWE) - przepis 2

Sos grecki - przepis

Przygotowanie sosu greckiego:

Warzywa oczyścić, opłukać, pokroić w cienkie paseczki razem z obraną cebulą. Włożyć do rondelka na rozgrzany tłuszcz, zasmażyć, dodać 2-3 łyżki wody, osolić, dusić do miękkości. Pod koniec duszenia włożyć koncentrat pomidorowy, przyprawić do smaku solą, cukrem, sokiem z cytryny lub kwaskiem cytrynowym, pieprzem, papryką. Można dodać musztardę. Sos powinien być gęsty, o smaku słodkawo-kwaskowym. Sos ten podaje się do ryb.