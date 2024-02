Przepis na pizzę domową. Jak zrobić ciasto na pizzę - kruche i cienkie? Zobacz najlepszy przepis na pizzę

Pizza to bezsprzecznie najpopularniejszy tradycyjny włoski przysmak, którego kulinarna kariera rozpoczęła się w XVIII wieku w Neapolu. Co ciekawe, wcześniej pizza królowała wyłącznie w jadłospisie ubogich, którzy kładli na chlebowym placku to, co akurat mieli. Jak trafiła na salony? Ferdynand I Bourbon i syn króla Neapolu, Ferdynand II, byli fanami pizzy. Ten drugi polecił, aby w pobliżu pałacu postawić piec do jej wypieku.