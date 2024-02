Zapiekanka makaronowa - proste przepisy. Zobacz, jak przygotować zapiekankę makaronową

Zapiekanka makaronowa to danie, które zawsze wychodzi. Jak je przyrządzić w krótkim czasie? Co dodać do zapiekanki makaronowej? W tym artykule przedstawimy proste przepisy na zapiekanki makaronowe z kurczakiem, mięsem mielonym, warzywami, pieczarkami. Dowiecie się również, jak ją przygotować w wersji fit. Szukacie pomysłu na kolację? Koniecznie przeczytajcie ten artykuł.

Chyba nie ma osoby, która nie lubi zapiekanki makaronowej Pixabay

Zapiekanka makaronowa w wersji podstawowej

Najbardziej popularną zapiekanką makaronową jest klasyczna włoska lasagne. Pod tą nazwą kryje się jednak nie tylko danie, ale również rodzaj wykorzystywanego do niego makaronu w postaci dużych, prostokątnych płatów. Płaty można wcześniej ugotować al dente lub użyć suchych. W tym drugim wypadku konieczne jest przygotowanie sosu beszamelowego, który w trakcie pieczenia zmiękczy makaron. W niektórych sklepach można również kupić świeże lasagne - wtedy przygotowanie zapiekanki makaronowej jest najprostsze.