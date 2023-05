Takie warzywa są idealne na grilla. Zobacz, jak łatwo przygotować najlepsze grillowane warzywa

Grillowanie - narodowy sport Polaków

Bardzo lubimy grillować. To okazja, by zjeść coś pysznego w gronie rodziny czy znajomych. W sezonie letnim sklepy prześcigają się w promocjach na produkty na grilla. A zgrillować można prawie wszystko.

Co Polacy najchętniej wrzucają na ruszt?

Warzywa z grilla zyskują coraz większe uznanie wśród Polaków. Są bardzo smaczną, ale co ważne, także zdrowszą alternatywą dla mięsa. A mogą być też oczywiście uzupełnieniem, dodatkiem do dań mięsnych z grilla.

Jakie warzywa są najlepsze na grilla?

Z naszej galerii dowiesz się, które warzywa są idealne na grilla. Zarówno do warzyw z grilla, jak i do mięsa z grilla, świetnie pasują różne sosy i dressingi. W naszej galerii znajdziesz też przepisy na marynatę do warzyw z grilla oraz na wyśmienite sosy idealne do warzyw. Sprawdź koniecznie!

Jak zrobić marchewkę z grilla?

Marchewka to jedno z warzyw, które pysznie smakuje z grilla. Jak ją przygotować? Marchew obierz, umyj, rozłóż na tacce do grillowania lub blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Dopraw solą i pieprzem do smaku, skrop oliwą, miodem i odrobiną soku z cytryny. Możesz też posypać przyprawami - do marchewki z grilla pasuje tymianek i rozmaryn. Tak przygotowana marchewkę połóż na grillu na około 25–30 minut, aż będzie miękka.