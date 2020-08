Kiepski start Enea Astorii Bydgoszcz. Lekcja od młodzieży ze Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław - Enea Astoria Bydgoszcz 90:66

Kwarty: 22:18, 24:17, 19:16, 25:15

ŚLĄSK: Jovanović 22 (2), 6 as., Nevels 20 (4), 5 as., Keller 9 (1), Gabiński 9 (1), Zagórski 0 oraz Stewart 10, Gordon 8, Tomczak 6, Wójcik 4, Musiał 2, Żeleźniak 0, Łabinowicz 0.

ENEA ASTORIA: Sanders 19 (1), 6 zb, 8 as., Nizioł 13 (3), Chyliński 10 (2), Loncar 9, Gabrić 4 oraz Frąckiewicz 6, Krasuski 3, Nowakowski 2, Aleksandrowicz 0.

Bydgoszczanie rozpoczęli od prowadzenia 7:2, ale potem mecz się wyrównał. Goście próbowali grać akcje pod kosze i wykorzystać brak Dziewy w Śląsku, ale byli nieskuteczni (5/12 w rzutach za 2 w 1. kwarcie). Gospodarze imponowali za to skutecznością z dystansu (4/6 w 10 minut).

Na początku 2. kwarty Nevels po raz drugi trafił z dystansu. Zrobiło się 27:18 i trener Artur Gronek musiał prosić o czas. Jego podopieczni mieli spore problem w ofensywie (zaledwie 38 proc. z gry do przerwy), a po kolejnej "trójce" Nevelsa przewaga Śląska przekroczyła 10 punktów. W zespole Enea Astorii nie zawodził Sanders (11 pkt i 5 asyst w 1. połowie), ale Amerykaninowi brakowało wsparcia kolegów.