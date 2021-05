Kleszcze w Kujawsko-Pomorskiem. Sanepid ostrzega i podpowiada, jak się chronić

- Pamiętajmy, że jak najwcześniejsze usunięcie kleszcza znacząco zmniejsza ryzyko ewentualnego zakażenia. Ocenia się, że nawet jeśli kleszcz był zakażony, to w przypadku usunięcia go ze skóry do 12 godzin od momentu ukąszenia – liczba krętków boreliozy, która przedostanie się do organizmu człowieka, będzie zbyt mała, aby spowodować zakażenie. Na terenie kujawsko-pomorskiego w ubiegłym roku na boreliozę zachorowało 471 osób, w 2021 roku odnotowanych zostało 49 przypadków – dodaje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.