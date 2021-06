Trwają zapisy na „Bieg na sześć łap” w schronisku dla zwierząt we Włocławku

- To inicjatywa, dzięki której schroniskowe psy oprócz dawki ruchu na świeżym powietrzu mają możliwość socjalizacji, która jest niezmiernie ważna przed adopcją do nowego domu. Dodatkowo jeśli rozważasz adopcje zwierzaka z naszego schroniska ta impreza jest tez dla Ciebie. Bieg na Sześć Łap to doskonała okazja by odrobinę lepiej poznać psiaka przed adopcją

– piszą organizatorzy biegu na Facebooku.

Uczestnicy biegu będą mogli zabrać czworonożnych podopiecznych Schroniska na spacer do pobliskiego lasu. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że w tym roku wyznaczona będzie tylko jedna trasa o długości około 2-3 kilometrów. Jest to spowodowane tym, że większość psiaków to już seniorzy. Pieski będą wydawane uczestnikom biegu od godziny 10.